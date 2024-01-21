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        Kalp rahatsızlığı olan bebek, ambulans uçakla Van'dan İstanbul'a sevk edildi

        Van'da konjenital (doğumsal) kalp anomalisi olan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 18:12 Güncelleme: 21.01.2024 - 18:12
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        Kalp rahatsızlığı olan bebek, ambulans uçakla Van'dan İstanbul'a sevk edildi
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        Van'da konjenital (doğumsal) kalp anomalisi olan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde konjenital kalp anomalisi tedavisi gören bebeğin, ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'daki hastaneye sevkine karar verildi.

        Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca bebek için kente ambulans uçak gönderildi.

        Ambulansla hastaneden alınarak Van Ferit Melen Havalimanı'na götürülen bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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