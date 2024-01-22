Katarakt tedavisi için "geç kalmayın" uyarısı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Doç. Dr. Onur Gökmen, katarakt tedavisinde geç kalınmasının kalıcı görme sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Gökmen, AA muhabirine, gözün içinde ışığın retinaya odaklanmasına yardım ederek görme fonksiyonunda önemli bir yer tutan şeffaf yapıda doğal lensin bulunduğunu aktardı.

Kataraktın saydam olan bu lensin şeffaflığını kaybederek bulanıklaşmasıyla oluştuğunu ifade eden Gökmen, bu bulanıklaşmanın ışığın retinaya yeteri kadar ulaşmasına engel olarak görmeyi etkilediğini belirtti.

Kataraktın ileri yaşlarda daha sık görüldüğünü dile getiren Gökmen, "50 yaş ve civarında yüzde 5 oranında görülürken 80 yaş ve üzerinde yüzde 70-80'i bulabiliyor. Tedavisi halk arasında lazer diye bilinen cerrahi yöntemle yapılıyor. Operasyonda merceğin kapsülünü açıyoruz. Daha sonra ultrasonik ses dalgalarıyla merceği parçalayarak ufalanmış, saydamlığı bozulmuş olan merceği gözün içinden temizliyoruz. Yerine yapay mercekler koyuyoruz. Operasyon bu şekilde tamamlanıyor. Çok kolay yapılmıyor. Bu yüzden ameliyatların tecrübeli ekiplerce yapılmasında fayda var." diye konuştu.

Doğuştan kataraktın ileri yaşta görme kaybına yol açabileceğini vurgulayan Gökmen, "Katarakt her yaş grubunda görülebilir. Tiplerine göre çocuklarda ve yeni doğan bebeklerde de rastlanır. Yeni doğan bebekleri ve çocukları göz taramasından geçiriyoruz. Kırmızı refle testi yapıyoruz. Testi geçemeyenlerin katarak olma riski var. Teşhis alan bebek ve çocukların tedavilerinin hemen yapılması gerekiyor. Geç kalındığı zaman göz tembelliği gelişir, 10 yaştan sonra kalıcı görme kaybına neden olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yüzde 60'ın altında görme kaybı yaşayan erişkinlerin de ameliyat olması gerektiğini bildiren Gökmen, şunları kaydetti:

"Katarak olgunlaşsın mı?', 'Ne zaman ameliyat olayım?' sorularıyla sürekli karşılaşıyoruz. Çok geciktirmek iyi değil. Geç kalındığında katarakt sertleşiyor. Bazen kataraktları taş gibi sertleşmiş hastalar geliyor. Bunu ultrasonik dalgalarla kıramıyoruz. Böyle durumlarda mecburen dikişli ameliyatı uyguluyoruz. Tedavinin erken yapılmasını öneriyoruz. Geç kalındığında kalıcı görme kaybına, körlüğe ve göz tansiyonuna neden olabilir. Görme kaybı yaşayanların mutlaka bir uzmana danışmalarını öneriyorum. 6 ayda bir rutin muayene faydalı olacaktır."