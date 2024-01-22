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        Van'daki terör operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

        Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 14 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 11:22 Güncelleme: 22.01.2024 - 11:22
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        Van'daki terör operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı
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        Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 14 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda 15-21 Ocak'taki operasyonlarda dini istismar eden 2 terör örgütü şüphelisi ile 12 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

        Zanlılar hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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