Van'daki terör operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 14 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 15-21 Ocak'taki operasyonlarda dini istismar eden 2 terör örgütü şüphelisi ile 12 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

Zanlılar hakkında işlem yapıldı.