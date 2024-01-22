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        Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 41 hükümlü cezaevine teslim edildi

        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 41'i hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 12:56 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:56
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        Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 41 hükümlü cezaevine teslim edildi
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        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 41'i hükümlü cezaevine teslim edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kamu düzeninin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerince 15-21 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında toplamda 114 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 70 hükümlü yakalandı.

        Hükümlülerden 41'i işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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