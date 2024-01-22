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        Van'da jandarma ekiplerince yakalanan 44 kişiden 8'i tutuklandı

        Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen uygulamalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve farklı suçlardan arandığı tespit edilen 44 kişi yakalandı, 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 14:18 Güncelleme: 22.01.2024 - 14:18
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        Van'da jandarma ekiplerince yakalanan 44 kişiden 8'i tutuklandı
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        Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen uygulamalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve farklı suçlardan arandığı tespit edilen 44 kişi yakalandı, 8'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 15-21 Ocak tarihlerinde yürütülen çalışmalarda 102 bin 71 kişi ve 100 bin 506 aracın sorgulaması yapıldı.

        Çalışmalar sırasında farklı suçlardan haklarında arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 kişi yakalandı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden 8'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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