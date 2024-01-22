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        Muş'ta 34 toy kuşu görüntülendi

        Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerince Muş'ta 34 toy kuşu görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 22:03 Güncelleme: 22.01.2024 - 22:12
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        Muş'ta 34 toy kuşu görüntülendi
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        Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerince Muş'ta 34 toy kuşu görüntülendi.

        DKMP 14. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, müdürlüğün sorumluluk alanında kuş türlerinin tespitine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

        Yeni yılın ilk günlerinde yapılan araştırmalarda Muş'ta 34 toy kuşunun kayıt altına alındığına yer verilen paylaşımda, "Toy kuşuna yönelik koruma kontrol çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu kadar sayıda toy kuşunun görülmesi gelecek yıllar için umut vericidir." ifadesine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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