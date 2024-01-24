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        Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 132 düzensiz göçmen yakalandı

        Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 132 düzensiz göçmen yakalandı, 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 16:20 Güncelleme: 24.01.2024 - 16:20
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        Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 132 düzensiz göçmen yakalandı
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        Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 132 düzensiz göçmen yakalandı, 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, 15-21 Ocak tarihleri arasında Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen 32 operasyonda 132 düzensiz göçmen yakalandı.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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