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        Van'da 2 kilo 701 gram esrar ele geçirildi

        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 2 kilo 701 gram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 13:33 Güncelleme: 29.01.2024 - 13:33
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        Van'da 2 kilo 701 gram esrar ele geçirildi
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        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 2 kilo 701 gram esrar ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 22-28 Ocak'ta gerçekleştirilen çalışmalarda 2 kilo 701 gram esrar ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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