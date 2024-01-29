Van'da 2 kilo 701 gram esrar ele geçirildi

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 2 kilo 701 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 22-28 Ocak'ta gerçekleştirilen çalışmalarda 2 kilo 701 gram esrar ele geçirildi.