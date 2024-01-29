Van'da terör operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı
Van'da geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 13 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı.
Van'da geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 13 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, 22-28 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 13 zanlı yakalandı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
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