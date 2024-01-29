Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 76 şüpheli yakalandı

Van'da kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 22-28 Ocak'ta kaçakçılığın önlenmesi amacıyla 73 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 132 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram afyon sakızı, 132 elektronik sigara, 7 cep telefonu ve 5 bin 991 bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda 76 şüpheli gözaltına alındı.

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