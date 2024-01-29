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        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 76 şüpheli yakalandı

        Van'da kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 15:07 Güncelleme: 29.01.2024 - 15:07
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        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 76 şüpheli yakalandı
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        Van'da kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 22-28 Ocak'ta kaçakçılığın önlenmesi amacıyla 73 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, 132 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram afyon sakızı, 132 elektronik sigara, 7 cep telefonu ve 5 bin 991 bandrolsüz sigara ele geçirildi.

        Operasyonlarda 76 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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