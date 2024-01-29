Van'da "Aile içi iletişimde kadının rolü ve önemi" konulu söyleşi düzenlendi Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından "Kadının Gücü Van'ın Gücü Projesi" kapsamında "Aile içi iletişimde kadının rolü ve önemi" konulu söyleşi düzenlendi.

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından "Kadının Gücü Van'ın Gücü Projesi" kapsamında "Aile içi iletişimde kadının rolü ve önemi" konulu söyleşi düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 50 bin kadının sinema, tiyatro ve söyleşilerle buluşturulmasının hedeflendiği proje çerçevesinde Tarım İl Müdürlüğü Van Gölü Toplantı Salonu'nda program düzenlendi.

İletişim uzmanı eğitimci-yazar Dr. Şaban Kızıldağ, katılımcılara aile içi iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar, anne ve babaların aile içi iletişimdeki önemi ile ailede sevgi ve saygı konuları hakkında bilgi verdi.

Kızıldağ, iletişimde yaşanan temel sorunlara da değindi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, sunumundan dolayı Kızıldağ'a teşekkür etti.