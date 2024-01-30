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        Van Büyükşehir Belediyesinde çalışan işçilerin maaşlarına yüzde 95 zaman yapıldı

        Van Büyükşehir Belediyesinde çalışan işçilerin maaşlarına yüzde 95 zam yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 17:24 Güncelleme: 30.01.2024 - 17:24
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        Van Büyükşehir Belediyesinde çalışan işçilerin maaşlarına yüzde 95 zaman yapıldı
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        Van Büyükşehir Belediyesinde çalışan işçilerin maaşlarına yüzde 95 zam yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası Van Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

        Valilikte düzenlenen imza töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, sözleşmenin işçilere ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.

        Bir süredir devam eden görüşmelerin sonucunda komisyon kararıyla Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki MAVİKENT, BELVAN, VANSU çalışanları ile kadrolu işçilere yönelik Hizmet İş Sendikası ile 3 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandığını belirten Balcı, sözleşme ile memurlara uygulanan 6 aylık enflasyon farkının işçilere de uygulanacağını ifade etti.

        İşçilere emeklerinin sonuna kadar verilmesi gerektiğini dile getiren Balcı, şunları kaydetti:

        "Şehrimize hizmetlerin sunulmasında, ilimizin imarı, ihyası ve inşasında işçilerimiz yoğun emek veriyor. Kültürden kırsal hizmetlere, karla mücadeleden yol çalışmalarına kadar birçok çalışmada işçiler yer alıyor. Bu zamana kadar da işçilerimiz özveriyle çalışarak kentimizde birçok projeye imza attılar. Gönül isterdi ki işçilerimize daha çok verelim. Belediyenin bütçesi dengeli bir bütçe, hem çalışanlarımıza hem de kentimize hizmet etmek zorundayız. Tüm bunlara rağmen işçilerimize yüzde 95 zam yaptık. Bu çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim."

        Hizmet-İş Şube Başkanı Fatih Akdeniz de sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek, "Dün olduğu gibi bugün ve bundan sonra da kentimiz için canla başla çalışacağız. Sayın Valimize iyi niyetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

        Konuşmaların ardından hazırlanan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

        İmza törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Nihat Arpa, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, daire başkanları ve işçiler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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