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        Van'da 12 araç trafikten men edildi

        Van'da geçen hafta yapılan trafik denetimlerinde 223 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı işlem yapıldı, 12 araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 10:15 Güncelleme: 31.01.2024 - 10:15
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        Van'da 12 araç trafikten men edildi
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        Van'da geçen hafta yapılan trafik denetimlerinde 223 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı işlem yapıldı, 12 araç trafikten men edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde abartı egzoz takılan, yüksek ses müzik ve kamu huzurunu bozan araçlara yönelik denetimler devam ediyor.

        Bu kapsamda 23-30 Ocak'ta yapılan denetimlerde 6 bin 989 araç kontrol edildi.

        Denetimlerde 223 sürücü hakkında kural ihlallerinden işlem yapıldı, 12 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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