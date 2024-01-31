Van'da 12 araç trafikten men edildi Van'da geçen hafta yapılan trafik denetimlerinde 223 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı işlem yapıldı, 12 araç trafikten men edildi.

Van'da geçen hafta yapılan trafik denetimlerinde 223 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı işlem yapıldı, 12 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde abartı egzoz takılan, yüksek ses müzik ve kamu huzurunu bozan araçlara yönelik denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda 23-30 Ocak'ta yapılan denetimlerde 6 bin 989 araç kontrol edildi.

Denetimlerde 223 sürücü hakkında kural ihlallerinden işlem yapıldı, 12 araç trafikten men edildi.