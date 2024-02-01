Van'da tedavi gören 5 yaşındaki çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
Van'da nefrotik sendrom tanısıyla tedavi gören 5 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
Van'da nefrotik sendrom tanısıyla tedavi gören 5 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nefrotik sendrom tanısı ile tedavi gören 5 yaşındaki çocuğun, ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.
Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca çocuk için kente ambulans uçak gönderildi.
Ambulansla hastaneden alınarak Van Ferit Melen Havalimanı'na götürülen çocuk, ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
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