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        Muş'ta trenin tıra çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü kaza kameraya yansıdı

        Muş'ta hemzemin geçitte trenin büyükbaş hayvan yüklü tıra çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 19:07 Güncelleme: 03.02.2024 - 19:07
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        Muş'ta trenin tıra çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü kaza kameraya yansıdı
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        Muş'ta hemzemin geçitte trenin büyükbaş hayvan yüklü tıra çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Tandoğan köyü mevkisindeki hemzemin geçitte dün, Bitlis istikametine giden trenin, Emrah Sarsıcı yönetimindeki 34 BDM 314 plakalı, büyükbaş hayvan yüklü tıra çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hemzemin geçitte trenin çarpması sonucu tırın sürüklenmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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