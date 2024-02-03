Muş'ta trenin tıra çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü kaza kameraya yansıdı
Muş'ta hemzemin geçitte trenin büyükbaş hayvan yüklü tıra çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Muş'ta hemzemin geçitte trenin büyükbaş hayvan yüklü tıra çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Tandoğan köyü mevkisindeki hemzemin geçitte dün, Bitlis istikametine giden trenin, Emrah Sarsıcı yönetimindeki 34 BDM 314 plakalı, büyükbaş hayvan yüklü tıra çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hemzemin geçitte trenin çarpması sonucu tırın sürüklenmesi yer alıyor.
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