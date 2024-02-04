Van'da kar yağışı etkili oluyor
Van'da öğle saatlerinde kar etkili oldu.
Van'da öğle saatlerinde kar etkili oldu.
Kentte iki günden bu yana etkili olan soğuk havanın ardından öğle saatlerinde kar yağışı başladı.
Aniden bastıran kara yakalanan vatandaşlar saçakların altında bekledi. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.
Çocuklar da kent merkezindeki parklarda kar topu oynayarak eğlendi.
Belediye ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için ana yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.
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