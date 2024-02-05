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        Van'da geçen hafta 30 kilo 100 gram eroin ele geçirildi

        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 30 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 11:27 Güncelleme: 05.02.2024 - 12:24
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        Van'da geçen hafta 30 kilo 100 gram eroin ele geçirildi
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        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 30 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 29 Ocak-4 Şubat tarihinde gerçekleştirilen çalışmalarda 30 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde nakletmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek ve bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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