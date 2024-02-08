Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van UMKE görevlileri enkazdan kurtardıkları Kılıç'ı Adıyaman'daki evinde ziyaret etti

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Adıyaman'da görev alan Van Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki UMKE görevlileri, enkazdan kurtardıkları Yasin Kılıç'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 10:21 Güncelleme: 08.02.2024 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van UMKE görevlileri enkazdan kurtardıkları Kılıç'ı Adıyaman'daki evinde ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Adıyaman'da görev alan Van Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki UMKE görevlileri, enkazdan kurtardıkları Yasin Kılıç'ı ziyaret etti.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki çalışmalara katılan UMKE görevlileri, enkaz altında kalan Yasin ve kızı Şeyma Kılıç'ı kurtardı.

        Depremin birinci yıl dönümünde Yasin Kılıç ile enkazdan kendi imkanlarıyla çıkan ve yaralı olarak hastaneye kaldırılan eşini, Adıyaman'daki evlerinde ziyaret eden UMKE görevlileri, Van'dan götürdükleri hediyeleri verdi, o an yaşadıkları duyguları anlattı.

        Ziyaret sırasında kurtarılma anına ilişkin görüntüleri izleyen Kılıç ve eşi, duygu dolu anlar yaşadı.

        UMKE Bölge Koordinatörü Sinan Özgür, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da görev aldıklarını belirtti.

        Depremden hemen sonra arama kurtarma çalışmalarına katılmak için yola çıktıklarını anlatan Özgür, şöyle konuştu:

        "Adıyaman'da ilk duyduğumuz ses, 'Bize yardım edin' oldu. Çalışmalarımıza hemen başladık ve ilk kurtarma vakamız Yasin amca ve kızı Şeyma oldu. Ondan sonra çalışmalarımıza devam ettik ama ilk kurtardığımız aileyi hep merak ediyorduk. Depremin birinci yılında onları ziyaret ettik ve çok sıcak karşılandık. Depremde enkaz altındaki kurtarma videolarını izlettik, duygu dolu anlar yaşandı. Deprem anını bir kez daha yaşadık. Allah bir daha böyle acı yaşatmasın. Hatıralarımız kalsın diye Van'dan götürdüğümüz hediyelerimizi verdik. Onların güler yüzlerini görmemiz bizi de mutlu etti. Ailenin durumunun iyi olduğunu görünce biz de mutlu olduk."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Hırsızlık için girdikleri evden çıkar çıkmaz yakalandılar!
        Hırsızlık için girdikleri evden çıkar çıkmaz yakalandılar!
        Yürek yakan kaza! 3 can kaybından biri 6 aylık bebek!
        Yürek yakan kaza! 3 can kaybından biri 6 aylık bebek!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        Babasını, annesini ve kardeşini öldürdü!
        Babasını, annesini ve kardeşini öldürdü!
        "Malzeme iyi olunca..."
        "Malzeme iyi olunca..."
        Mesai saati dışında çalışanıyla konuşana ceza gelecek
        Mesai saati dışında çalışanıyla konuşana ceza gelecek
        'Yasak aşk' cinayetinde flaş gelişme!
        'Yasak aşk' cinayetinde flaş gelişme!
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık iddiası! Aylık yüzde 17 faiz! İşte yeni ayrıntılar!
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık iddiası! Aylık yüzde 17 faiz! İşte yeni ayrıntılar!
        Yarım çalışma izni işçinin hakkı
        Yarım çalışma izni işçinin hakkı
        Helikopter kazasında hayatını kaybeden başkanın son sözleri!
        Helikopter kazasında hayatını kaybeden başkanın son sözleri!
        Rusya'dan "NATO ile savaş" değerlendirmesi
        Rusya'dan "NATO ile savaş" değerlendirmesi
        Polis helikopterine lazer tuttu, 91 bin lira ceza yedi
        Polis helikopterine lazer tuttu, 91 bin lira ceza yedi
        Arjantin'de 'Fernebahce' kuruldu!
        Arjantin'de 'Fernebahce' kuruldu!
        Kayseri'de can pazarı! 3 ölü, 4 yaralı
        Kayseri'de can pazarı! 3 ölü, 4 yaralı
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Ev sahibini soydu, serbest bırakılınca bıçakladı!
        Ev sahibini soydu, serbest bırakılınca bıçakladı!
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        Çağlayan Adliyesi saldırısının detayları ortaya çıktı
        Çağlayan Adliyesi saldırısının detayları ortaya çıktı
        ABD'de ultra lüks yerleşke dev fiyatla satışta
        ABD'de ultra lüks yerleşke dev fiyatla satışta
        Satürn'ün uydusunda okyanus olabilir!
        Satürn'ün uydusunda okyanus olabilir!

        Benzer Haberler

        Van'da ambulans helikopter yolu kapalı mahalledeki hasta için havalandı
        Van'da ambulans helikopter yolu kapalı mahalledeki hasta için havalandı
        Yeniden aday gösterilen İsmail Say, Edremit'te vatandaşlarla buluştu
        Yeniden aday gösterilen İsmail Say, Edremit'te vatandaşlarla buluştu
        AK Parti'li Yılmaz, Van'da ilçe belediye başkan adayları tanıtım töreninde...
        AK Parti'li Yılmaz, Van'da ilçe belediye başkan adayları tanıtım töreninde...
        Türk Kızılay gönüllüleri düzenledikleri şenlikle Van'daki çocukları sevindi...
        Türk Kızılay gönüllüleri düzenledikleri şenlikle Van'daki çocukları sevindi...
        Van'da yolu kapanan mahalledeki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ula...
        Van'da yolu kapanan mahalledeki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ula...
        Van'ın 4 ilçesinde eğitime kar engeli; 199 yerleşim yeri ulaşıma kapalı (2)
        Van'ın 4 ilçesinde eğitime kar engeli; 199 yerleşim yeri ulaşıma kapalı (2)