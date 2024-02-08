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        Van'da "Uluslararası Vizyon Van Kongresi" başladı

        Van'da Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle düzenlenen "Uluslararası Vizyon Van Kongresi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 16:05 Güncelleme: 08.02.2024 - 16:05
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        Van'da "Uluslararası Vizyon Van Kongresi" başladı
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        Van'da Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle düzenlenen "Uluslararası Vizyon Van Kongresi" başladı.

        Cengiz Andiç Kültür Merkezi'ndeki saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, kentte yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

        Van'ı gelecek kuşaklara hazırlamak için canla, başla ve büyük bir aşkla çalıştıklarını belirten Balcı, bu anlamda kentin geleceğinin masaya yatırılacağı kongrenin çok önemli olduğunu ifade etti.

        Bugünkü nesillerin hayatını kolaylaştırmak ve gelecek nesillere şehri hazırlamak için çaba gösterdiklerini dile getiren Balcı, şöyle konuştu:

        "Yönetimimiz, iş dünyamız, üniversitemiz, bürokratlarımız, basınımız ve Vanlı hemşerilerimizin hayır duaları ile işlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Van'ın ufkunun açık olduğunu düşünüyorum. İnşallah daha da güzel olacağına inanıyorum. Van'da güzel işler yapıldı, şimdide yapılıyor. Bizden sonrada bu çalışmalar devam edecek. Bu kongreye katkı sağlayacak hocalarımıza, katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu kongrenin memleketimize, milletimize, Van'ın geleceğine hayırlı olmasını diliyorum."

        YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise 2 gün sürece kongrede birbirinden değerli isimleri ağırlayacaklarını belirtti.

        Alanlarında saygın akademisyenlerin, farklı mesleklerden insanların Van'ı yetkin bir bakış açısıyla ele alacağını aktaran Şevli, "Bu yönüyle kongremizin bir bilim şölenine dönüşmesini arzu ediyoruz. Bölgesel kalkınmanın artırılmasına ve bilimsel araştırmaların desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen 'Vizyon Van Kongresi', bölgenin birçok alanda kalkınmasına destek olmayı amaçlayan farklı projelerden biridir. Van'ımızın geleceğine yön verecek nitelikte olan bu programı, gelecek nesillere daha güzel bir şehir bırakmak adına çok değerli bulduğumu ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Van'ın vizyonu burada konuşulacak"

        AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de Van'ın geleceği açısından önemli olan kongrenin düzenlenmesini değerli bulduğunu ifade etti.

        Van'da son zamanlarda önemli projelerin hayata geçirildiğini bildiren Kayatürk, "Yeni nesil üniversite anlayışı dediğimiz bu anlayışta bir tarafta yerel kaynaklar, yerel değerler öbür tarafta küresel vizyonun incelenmesi, araştırılması ve bulunduğu bölgeye katkılar sunması açısından bu tür programların sık sık yapılması çok manidar. Bu programa katılan bütün konuşmacıları, katılımcıları şimdiden tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın önemsediği 'Türkiye Yüzyılı'nda Van'ın misyonunun, vizyonunun ne olacağı burada 2 gün konuşulacak. Biz de buradan faydalar elde edeceğiz." diye konuştu.

        DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, "2024-2028 bölge planındaki vizyonumuz, ekonomik ve sosyal gelişimi ülke ortalamasına yakın ve yaşam kalitesi yüksek bir bölge olmak. Bu kapsamda da 5 öncelik belirledik. Bunlar tarım ve kırsal kalkınma alanında ekonomik çeşitliliğin artırılması, turizmin geliştirilmesi ve bölge ekonomisindeki faydanın artırılması, imalat sanayisinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması, istihdam ve girişimciliğin geliştirilmesi ile kentsel yaşam kalitesinin artırılması. Bu alanda çalışmalara önem veriyoruz. Bu kapsamda kongrenin önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Abdulahat Arvas, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı da kongrenin açılışında selamlama konuşması yaptı.

        Ardından milli sporcu Nur Tatar, "Kardelen hikayenin başlangıcı", Van Üniversite ve Yüksekokulları Kurma ve Yaşatma Derneği Başkanı Dr. Özçelik Okayer "Van YYÜ'nün hikayesi" konulu sunum yaptı.

        Oturumlarla devam eden kongre yarın sona erecek.

        Programa İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Ak Parti İl Başkanı Emre Güray, VAN TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, akademisyenler ve kurum amirleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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