Van'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliği

Van'ın Edremit ilçesindeki Fidanlık Aile Destek Merkezinde (ADEM), "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Emin Paşa Mahallesindeki merkezde gerçekleşen etkinlikte günün anlam ve önemine yönelik konuşmanın ardından etkinlikler gerçekleştirildi.

Program, usta öğretici ve kursiyerlerin, Kadınlar Günü'ne yönelik 8 dilde mesaj okuması ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Merkez Koordinatörü Müyesser Baytar, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla usta öğretici ve kursiyerlere yönelik etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Başta Filistinli kadınlar olmak üzere bütün kadınların gününü kutlayan Baytar, "Her yerde fedakarlıklarıyla öne çıkan kadınlar sadece 8 Mart'ta değil yılın 365 günü hatırlanmalıdır." diye konuştu.