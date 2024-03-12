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        Edremit Belediye Başkanı Say, Eminpaşa Mahallesi'ni ziyaret etti

        Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 16:29 Güncelleme: 12.03.2024 - 17:40
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        Edremit Belediye Başkanı Say, Eminpaşa Mahallesi'ni ziyaret etti
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        Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eminpaşa Mahallesi sakinleriyle görüşen Say, projelerini anlattı, talep ve önerilerini dinledi.

        Say, mahallenin ana yolunun genişletilmesi ve sahil yoluyla birleştirilmesi konusunda çalışma başlatılacağını söyledi.

        Yapılacak 20 kilometrelik yolun mahalleye değer katacağını dile getiren Say, şunları kaydetti:

        “Eminpaşa Van'ın en eski mahallelerinden biri. Bir tarafı deniz, bir tarafı havaalanı bir tarafı da ana yol. Yeşiliyle, konumuyla çok güzel ama yeterli hizmeti alamamıştır. Devlet Su İşleri Müdürlüğünün yanındaki sokakların da doğalgazlarını çektik, sezonun başlamasıyla asfaltlarını da yapacağız."

        Say, imar uygulaması, doğalgaz, kanalizasyon ve sahil yolu sayesinde mahallenin iyi bir ivmede yakaladığını ifade ederek, "Bu noktada da biz elimizden ne geliyorsa yapacağız ama her şey bizim elimizde değil. Bazı işler de başka kurumları ilgilendiriyor. Onların da takipçisi olacağız ve Eminpaşa'yı hakkettiği yere getireceğiz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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