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        Van İşitme Engelliler Voleybol Takımı'nda şampiyonluk sevinci

        Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası final maçında Yukatel Pamukkale Sağırlar Spor Kulübünü 3-0 mağlup eden Van İşitme Engelliler Eğitim Kültür Spor Kulübü'nde şampiyonluk sevinci yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 12:08 Güncelleme: 30.03.2024 - 12:08
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        Van İşitme Engelliler Voleybol Takımı'nda şampiyonluk sevinci
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        Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası final maçında Yukatel Pamukkale Sağırlar Spor Kulübünü 3-0 mağlup eden Van İşitme Engelliler Eğitim Kültür Spor Kulübü'nde şampiyonluk sevinci yaşandı.

        Karabük'te oynanan karşılaşmanın ardından açıklama yapan İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yardımcısı Cafer Alkan, Van ve bölgeyi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

        Alkan, "Van'ın sessiz adamları rakiplerini yenerek gruptan lider çıktı. Daha sonrasında ise yarı finaldeki rakibi Çankırı İşitme Engelliler spor kulübünü 3-1 yenerek adımızı finale yazdırmayı başardık. Finaldeki zorlu rakibimiz Yukatel Pamukkale Sağırlar Spor Kulübünü yaptığımız etkili savunma ve hücumlarla maçı 3-0 kazanarak Türkiye birincisi olduk. Maddi ve manevi imkansızlıklara rağmen katıldığımız Türkiye şampiyonasında başarıya ulaşan bütün sporcularımı ve antrenör Yusuf Kadan'ı gönülden tebrik ediyorum. Herkesten destek bekliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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