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        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta seçim hazırlıkları tamamlandı

        Van, Hakkari ve Muş'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 12:51 Güncelleme: 30.03.2024 - 12:51
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        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta seçim hazırlıkları tamamlandı
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        Van, Hakkari ve Muş'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı.

        Van'da Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen okullarda hazırlık yapıldı.

        Sabah saatlerinde okullara gelen görevliler, sınıflarda vatandaşların oy kullanacağı kabinleri kurdu.

        Seçmenlerin oy kullanacakları sandıkları kolay bulmaları amacıyla sandık numaralarının yer aldığı yönlendirme yazıları asıldı.

        Kentte 712 bin 235 seçmen, 2 bin 462 sandıkta oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirecek.

        - Muş

        Muş'ta, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanılacak okullarda hazırlıklar yapıldı.

        Görevliler tarafından okul koridoruna ve kapılara sandık numaraları asıldı.

        248 bin 349 kişinin oy kullanacağı Muş'ta, 981 sandık kuruldu.

        Vatandaşların rahatlıkla oy kullanabileceği şekilde sınıfı düzenleyen Türkçe öğretmeni Engin Türk, AA muhabirine, hazıklıklar için okula geldiğini söyledi.

        Türk, "2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Türk Telekom İlkokulu'nda sandık başkanı olarak görevliyim. Okula gelerek tüm hazırlıkları yaptık. Yarın ki seçime hazırız." dedi.

        - Bitlis/Hakkari

        Bitlis'te sandık başkanları, vatandaşların oylarını rahatlıkla kullanabileceği şekilde düzenledikleri sınıflara, oy kabinlerini ve sandıkları yerleştirdi.

        Yarın sabah 07.00'den itibaren okullara gidecek seçmenler, oylarını kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirecek.

        Hakkari'de sandık kurulu başkanlarına teslim edilen sandık ve oy kullanma kabinleri okullara kuruldu.

        Kentteki 195 bin 108 seçmen yarın saat 07.00'den itibaren kurulan 662 sandıkta oy kullanabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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