Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta seçim hazırlıkları tamamlandı

Kentteki 195 bin 108 seçmen yarın saat 07.00'den itibaren kurulan 662 sandıkta oy kullanabilecek.

Yarın sabah 07.00'den itibaren okullara gidecek seçmenler, oylarını kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirecek.

Türk, "2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Türk Telekom İlkokulu'nda sandık başkanı olarak görevliyim. Okula gelerek tüm hazırlıkları yaptık. Yarın ki seçime hazırız." dedi.

Görevliler tarafından okul koridoruna ve kapılara sandık numaraları asıldı.

Kentte 712 bin 235 seçmen, 2 bin 462 sandıkta oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirecek.

Van, Hakkari ve Muş'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı.

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