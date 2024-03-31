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        Van Valisi Balcı, oyunu kullandı

        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 15:16 Güncelleme: 31.03.2024 - 15:16
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        Van Valisi Balcı, oyunu kullandı
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        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

        Edremit ilçesindeki Hilmi Irak İlköğretim okuluna gelen Balcı, görevlilerle selamlaştı, kolaylıklar diledi.

        1256 nolu sandıkta oyunu kullanan Balcı, "Vatandaşlık görevimiz gereği oyumuzu kullandık. Seçimin Van'ımıza, ülkemize ve aziz milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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