Van Valisi Balcı, oyunu kullandı
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Edremit ilçesindeki Hilmi Irak İlköğretim okuluna gelen Balcı, görevlilerle selamlaştı, kolaylıklar diledi.
1256 nolu sandıkta oyunu kullanan Balcı, "Vatandaşlık görevimiz gereği oyumuzu kullandık. Seçimin Van'ımıza, ülkemize ve aziz milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.
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