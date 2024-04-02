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        Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü kutlandı

        Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 13:07 Güncelleme: 02.04.2024 - 13:07
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        Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü kutlandı
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        Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Van Valiliği bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Tuşba Münci İnci Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Güleşce, törende, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Doğu ve Güneydoğu illerinin düşman işgaline karşı büyük mücadeleler vererek zafer kazandığını ifade eden Güleşce, "Ermeni ve Rus komitacıların Van ve çevresine gerçekleştirdikleri katliam ve zülüm ile insanlık dışı işkenceler dünya tarihine bir utanç vesikası olarak geçse de düşman saldırıları kahraman ecdadımızın mücadelesiyle püskürtülmüştür. 2 Nisan 1918 günü şehrimizde ezanlar bir başka güzel okunmuş, bayraklar bir başka güzel dalgalanmıştır." diye konuştu.

        Konser, şiir dinletisi, halk oyunları ve sportif gösterilerin ardından şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

        Kortej yürüyüşünün ardından sona eren programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Sayın Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sami Kılıç, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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