Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü kutlandı

Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Van Valiliği bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tuşba Münci İnci Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Güleşce, törende, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Doğu ve Güneydoğu illerinin düşman işgaline karşı büyük mücadeleler vererek zafer kazandığını ifade eden Güleşce, "Ermeni ve Rus komitacıların Van ve çevresine gerçekleştirdikleri katliam ve zülüm ile insanlık dışı işkenceler dünya tarihine bir utanç vesikası olarak geçse de düşman saldırıları kahraman ecdadımızın mücadelesiyle püskürtülmüştür. 2 Nisan 1918 günü şehrimizde ezanlar bir başka güzel okunmuş, bayraklar bir başka güzel dalgalanmıştır." diye konuştu.