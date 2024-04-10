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        Hakkari'de heyelan nedeniyle kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla açıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan köy yolu, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 18:36 Güncelleme: 10.04.2024 - 18:36
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        Hakkari'de heyelan nedeniyle kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla açıldı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan köy yolu, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

        İlçe Özel İdaresine bağlı Yüksekova şantiye şefliği ekipleri, Onbaşılar köy yolunda meydana gelen heyelanın ardından çalışma başlattı.

        Yoldaki toprak ve çamur yığınını temizleyerek yolu ulaşıma açan ekipler, Yumrutaş ve Aşağı Güveç köy yollarında meydana gelen sel ve taşkınlara da müdahale etti.

        Ekipler, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı hazır bekliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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