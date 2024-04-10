Hakkari'de heyelan nedeniyle kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla açıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan köy yolu, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan köy yolu, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.
İlçe Özel İdaresine bağlı Yüksekova şantiye şefliği ekipleri, Onbaşılar köy yolunda meydana gelen heyelanın ardından çalışma başlattı.
Yoldaki toprak ve çamur yığınını temizleyerek yolu ulaşıma açan ekipler, Yumrutaş ve Aşağı Güveç köy yollarında meydana gelen sel ve taşkınlara da müdahale etti.
Ekipler, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı hazır bekliyor.
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