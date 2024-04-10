Hakkari'de heyelan nedeniyle kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla açıldı

Yoldaki toprak ve çamur yığınını temizleyerek yolu ulaşıma açan ekipler, Yumrutaş ve Aşağı Güveç köy yollarında meydana gelen sel ve taşkınlara da müdahale etti.

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