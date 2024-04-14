Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Tuğgeneral Erginbaş, Selçuk Bayraktar ve Ahmet Akyol Van'da İHA ve SİHA merkezlerini inceledi

        Kara Havacılık Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Erginbaş, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Van'da İHA ve SİHA merkezlerinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 21:37 Güncelleme: 14.04.2024 - 21:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tuğgeneral Erginbaş, Selçuk Bayraktar ve Ahmet Akyol Van'da İHA ve SİHA merkezlerini inceledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kara Havacılık Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Erginbaş, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Van'da İHA ve SİHA merkezlerinde incelemelerde bulundu.

        Van Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Tuğgeneral Erginbaş, Bayraktar ve Akyol Van'a geldi.

        Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığını ziyaret eden Erginbaş, Bayraktar ve Akyol, Van Valisi Ozan Balcı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ile Van'da İHA ve SİHA merkezlerinde incelemelerde bulundu, personelle bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gümrükten geçti!
        Gümrükten geçti!
        Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
        Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
        Euroleague'de şampiyon Fenerbahçe!
        Euroleague'de şampiyon Fenerbahçe!
        İran'ın saldırısı milyar dolarlık zarar yarattı
        İran'ın saldırısı milyar dolarlık zarar yarattı
        İsrail: İran'a yaptırım uygulansın
        İsrail: İran'a yaptırım uygulansın
        Leverkusen ilk kez şampiyon!
        Leverkusen ilk kez şampiyon!
        İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz: Bedelini ödeteceğiz
        İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz: Bedelini ödeteceğiz
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Sokakta kavga ölümle bitti
        Sokakta kavga ölümle bitti
        Antalya'daki teleferik kazası: 12 kişi adliyeye sevk edildi
        Antalya'daki teleferik kazası: 12 kişi adliyeye sevk edildi
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        İstanbul'a dönüş! Tatil dönüşü yoğun trafik
        İstanbul'a dönüş! Tatil dönüşü yoğun trafik
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        Kahramanlar Habertürk'e anlattı
        Kahramanlar Habertürk'e anlattı
        Ayrılmak istiyor!
        Ayrılmak istiyor!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        "Titanic izletecekti"
        "Titanic izletecekti"
        Romantik anlar damga vurdu
        Romantik anlar damga vurdu
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı

        Benzer Haberler

        Van'da kalp yetmezliği olan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
        Van'da kalp yetmezliği olan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
        Van'da ambulans helikopter 40 yaşındaki hasta için havalandı
        Van'da ambulans helikopter 40 yaşındaki hasta için havalandı
        Van- Erciş kara yolunda zincirleme kaza; 10 yaralı
        Van- Erciş kara yolunda zincirleme kaza; 10 yaralı
        Çiçeklerin açtığı Akdamar Adası'nda bayram tatili yoğunluğu
        Çiçeklerin açtığı Akdamar Adası'nda bayram tatili yoğunluğu
        Çiçek açan badem ağaçları Akdamar Adası'nı renklendirdi
        Çiçek açan badem ağaçları Akdamar Adası'nı renklendirdi
        Van'daki balıkçılar av yasağı öncesi sezondaki son ağlarını göle bırakıyor
        Van'daki balıkçılar av yasağı öncesi sezondaki son ağlarını göle bırakıyor