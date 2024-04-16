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        Vali Balcı ve Rektör Şevli, YYÜ yerleşkesinde fidan dikti

        Van Valisi Ozan Balcı ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Hamdullah Şevli, üniversite kampüsünde fidan dikimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 17:12 Güncelleme: 16.04.2024 - 17:12
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        Vali Balcı ve Rektör Şevli, YYÜ yerleşkesinde fidan dikti
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        Van Valisi Ozan Balcı ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Hamdullah Şevli, üniversite kampüsünde fidan dikimi gerçekleştirdi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, YYÜ yerleşkesinde fidan dikme programı düzenlendi.

        Programa katılarak fidanları toprakla buluşturan Balcı, bir yıl içinde kampüs yerleşkesine 120 bin fidan diktiklerini belirtti.

        Kenti ağaçlandırmak için çaba gösterdiklerini belirten Balcı, "Geçen yıl ve bu yıl elma, armut, kayısı, vişne, kiraz, erik, dut, şeftali, nektarin, üzüm, nar, badem, ceviz, cennet hurması ve ayvadan oluşan 700 bin adet meyve fidanını çiftçilere dağıttık. Üniversitemizde ağaçlandırma alanında güzel işler yaptık. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

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