Van'da dereye düşen 3 yaşındaki çocuk boğuldu

Mahalleye ambulans, İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Timi, İl Emniyet Müdürlüğü Van Sualtı Grup Amirliği, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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