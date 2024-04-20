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        Van'da dereye düşen 3 yaşındaki çocuk boğuldu

        Van'ın Gevaş ilçesinde dereye düşen 3 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 15:55 Güncelleme: 20.04.2024 - 15:55
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        Van'da dereye düşen 3 yaşındaki çocuk boğuldu
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        Van'ın Gevaş ilçesinde dereye düşen 3 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.

        Balaban Mahallesi'nde evlerinin yakınındaki bahçede oyun oynadığı sıra dengesini kaybeden Eylül Suratlı, suya düştü.

        Akıntıya kapılarak gözden kaybolan çocuğu arayan mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulundu.

        Mahalleye ambulans, İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Timi, İl Emniyet Müdürlüğü Van Sualtı Grup Amirliği, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu düştüğü yerden 1 kilometre uzakta bulunan çocuğun cansız bedeni, otopsi için Gevaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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