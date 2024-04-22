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        Van'da fotoğraf tutkunları ilkbaharda renklenen Çarpanak Adası'nı görüntüledi

        Van'da Temel Fotoğrafçılık Kursu öğrencileri, ters lalelerin açması ve doğanın canlanmasıyla renklenen Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası'nı görüntüledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 09:42 Güncelleme: 22.04.2024 - 09:42
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        Van'da fotoğraf tutkunları ilkbaharda renklenen Çarpanak Adası'nı görüntüledi
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        Van'da Temel Fotoğrafçılık Kursu öğrencileri, ters lalelerin açması ve doğanın canlanmasıyla renklenen Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası'nı görüntüledi.

        Tuşba ilçesinin Çitören Mahallesi açıklarında yer alan Çarpanak Adası, üzerindeki Ktouts Manastırı, ilkbaharın gelmesiyle açan endemik türler arasındaki ters lalelerle doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.

        Erciş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan Temel Fotoğrafçılık Kursu'na katılan yaklaşık 70 kişi, eğitim kapsamında Çarpanak Adası'na götürüldü.

        Kursiyerler, adadaki Ktouts Manastırı, ters laleleri, bölgede yaşayan martıları ve kıyılarda çiçek açan badem ağaçlarını görüntülemeye çalıştı.

        Kursiyerlerden Ebru Pala Güngör, ilkbaharın gelmesiyle bölgedeki doğal güzellikleri görüntülemeye çalıştıklarını söyledi.

        Daha önce Akdamar Adası'na gittiklerini, Gevaş ilçesinde ters lalelerin açtığı bölgeleri dolaştıklarını anlatan Güngör, "Çarpanak Adası'na ilk kez geldim. Burada açan ters laleleri fotoğrafladık. Adada çok sayıda martı da var. Doğayla iç içe güzel bir gün geçirdik. Herkesi buraya davet ediyorum. Muhteşem bir manzarası var. Güzel vakit geçirdik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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