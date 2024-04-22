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        Van'da silah, el bombası ve fişek ele geçirildi

        Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda, silah, el bombası ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 15:29 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:29
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        Van'da silah, el bombası ve fişek ele geçirildi
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        Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda, silah, el bombası ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda 14-21 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda 3 Ak-47 piyade tüfeği, 3 el bombası, 20 şarjör, 1141 fişek ve Ak-47 piyade tüfeğine ait malzemeler ele geçirildi.

        Öte yandan, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında da gözaltına 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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