Van İl Milli Eğitim Müdürü Aras, koltuğunu öğrencilere devretti

Aras, Edremit Salih Yıldız İlkokulu 2. sınıf öğrencileri Araz Sürmeli ve Zerya Defne Duran'ı makamında misafir etti.

Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu öğrencilere devretti.

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