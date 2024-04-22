Van'da öğrenci ve öğretmenler Türk bayraklarıyla kortej yürüyüşü yaptı

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Tekler Mahallesi'nde öğrenci ve öğretmenler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü yaptı.

Üzümlü Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında etkinlik düzenledi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla mahallede kortej yürüyüşü yapan öğrenci ve öğretmenler, daha sonra okul bahçesinde Türkiye haritası koreografisi oluşturdu.

Mahalle sakinleri de yürüyüş sırasında öğrencilere şeker ve çikolata ikram etti, bayramlarını kutladı.

Öğrencilerden Rabia Nur Altun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladıklarını dile getirdi.

Altun, "Kortej yürüyüşü yaptık. Türkiye haritasını koreografisi oluşturduk. Bayramın coşkusunu yaşıyoruz. Mahallede büyüklerimiz bize şeker ikram etti. Çok sevindik. Bu bayramı Gazi Mustafa Kemal Atatürk çocuklara armağan etti. Bunun gururunu yaşıyoruz." dedi.

Hane Nur Bayram da bu bayramın dünyada hiçbir ülkede olmadığını, Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan ettiğini söyledi.