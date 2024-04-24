Van'da haklarında arama kararı bulunan 71 kişi yakalandı

Van'da geçen hafta yapılan operasyonlarda haklarında arama kararı bulunan 71 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, 15-21 Nisan'da gerçekleştirilen faaliyetlerde 69 bin 253 kişi ve 67 bin 684 aracın sorgulaması yapıldı.

Kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 67 kişi yakalandı.

İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 16'sı tutuklandı.

Ayrıca, JASAT ekipleri tarafından il genelinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.