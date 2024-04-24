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        Van'da haklarında arama kararı bulunan 71 kişi yakalandı

        Van'da geçen hafta yapılan operasyonlarda haklarında arama kararı bulunan 71 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 11:29 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:29
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        Van'da haklarında arama kararı bulunan 71 kişi yakalandı
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        Van'da geçen hafta yapılan operasyonlarda haklarında arama kararı bulunan 71 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, 15-21 Nisan'da gerçekleştirilen faaliyetlerde 69 bin 253 kişi ve 67 bin 684 aracın sorgulaması yapıldı.

        Kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 67 kişi yakalandı.

        İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 16'sı tutuklandı.

        Ayrıca, JASAT ekipleri tarafından il genelinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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