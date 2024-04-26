Van'da "14. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı" ziyaretçilerini ağırlıyor

Van'da 14'üncüsü düzenlenen "Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı" ikinci gününde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde 85 firmanın katılımıyla dün kapılarını açan fuarda, vatandaşlar açılan stantları ziyaret ediyor, firmalardan çalışmaları hakkında bilgiler alıyor.

Fuar alanında İl Jandarma Komutanlığınca açılan stant da katılımcılardan ilgi görüyor.

Standı ziyaret edenler, jandarma personeli tarafından emniyet kemeri kullanımının önemi, alkollü olarak araç kullanmanın sakıncaları ile hız kuralları konusunda bilgilendiriliyor.

Ziyaretçileri tarım ve hayvancılık konusunda bilgilendirdiklerini anlatan Yalvaç, "Gelen misafirlere hem ikramda bulunuyoruz hem de bölgemizde bulunan ürünlerin tanıtımını yapıyoruz. Hafta sonu daha yoğun olmasını bekliyoruz. Özelikle çiftçilerimizin yoğun ilgisi var. Biz de çiftçilerimizi en iyi şekilde bilgilendirmek için hazırlıklarımızı yaptık ve gelen misafirlerimize çalışmalarımızdan söz ediyoruz." dedi.

Bursa'dan gelip stant açan Murat Tanya da "Standımızı ziyaret eden vatandaşlarımıza ürünlerimizi tanıtıyoruz. Çapa makinası ve makina pulluklarının yanı sıra tohum gruplarımız da var. Getirdiğimiz ekipmanlara, tarım ve hayvancılığa yönelik bilgilendirmelerimizi yapıyoruz. Ürünlerimize güzel bir ilgi var. Biz de çiftçi ve vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Ziyaretçi Erol Öztaşcı da tarım ve hayvancılık bölgesinde bu tür fuarların yapılmasının önemli olduğunu belirtti.