Elektrikli araç sayısı artınca işletmeciler de iş yerlerine şarj üniteleri kurmaya başladı

EKİP - Elektrikli araçlara talebin artmasıyla iş yeri sahipleri, hem teşvik hem de müşterilerinin taleplerini karşılamak için işletmelerinin önüne araç şarj üniteleri kuruyor.

Gelişen teknolojiyle elektrikli araç kullanımına yönelimin artması şarj ihtiyacına yönelik projeleri de hızlandırdı.

Trafikte sayıları her geçen gün çoğalan elektrikli araçların şarj edilebilmesi için kurulan istasyonların yanı sıra evlerin bahçesine, sitelerin otoparkına ve işletmelerin önüne yerleştirilen bireysel ünitelerin sayısı da arttı.

Elektrikli araçların diğer araçlara göre çok daha tasarruflu olduğunu vurgulayan Binboğa, "Başka bir elektrikli aracım daha var. Her biriyle 17-18 bin kilometre yol kat ettim. Normal yakıtlı araca göre yakıt maliyetinde yaklaşık 5 kat düşüş oldu. Özellikle evde şarj ederseniz çok tasarruflu oluyor. 45 liraya yaklaşık 100 kilometreden fazla yol gidebiliyorsunuz." dedi.

Hızlı şarj üniteleri kullanıldığında da normal yakıtlı araçlara göre daha ucuza yolculuk yapılabildiğini ifade eden Binboğa, şunları kaydetti:

"Elektrikli arabanın doğru bir tercih olduğuna inandığımız için bunu yaygınlaştırma adına iş yerimizin önüne şarj istasyonu kurdurduk. Bunu, insanların şarj istasyonlarına erişimini kolaylaştırmak adına yaptık. İnsanların ilgisi çok iyi. Firmaların elektrik şarj üretimine baktığımda her ay yüzde 20-30 oranında artış görüyorum. Her geçen gün arabasını şarj edenlerin sayısının arttığı anlamına geliyor. Eskiden şarj istasyonu bulmakta zorlanırken şu an her 100 kilometrede bir istasyon bulmak mümkün hale geldi."