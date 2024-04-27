Elektrikli araç sayısı artınca işletmeciler de iş yerlerine şarj üniteleri kurmaya başladı

EKİP - Elektrikli araçlara talebin artmasıyla iş yeri sahipleri, hem teşvik hem de müşterilerinin taleplerini karşılamak için işletmelerinin önüne araç şarj üniteleri kuruyor.

Gelişen teknolojiyle elektrikli araç kullanımına yönelimin artması şarj ihtiyacına yönelik projeleri de hızlandırdı.

Trafikte sayıları her geçen gün çoğalan elektrikli araçların şarj edilebilmesi için kurulan istasyonların yanı sıra evlerin bahçesine, sitelerin otoparkına ve işletmelerin önüne yerleştirilen bireysel ünitelerin sayısı da arttı.

Osmaniye'de geçen yıl satın aldığı elektrikli aracı Togg'u kullanan iş insanı Arif Binboğa, insanları elektrikli otomobil konusunda teşvik etmek amacıyla iş yerinin önüne 3 elektrikli araç şarj istasyonu kurdurdu. Yer fıstığı üretimi, satışı ve ihracatı yapan Binboğa, AA muhabirine, elektrikli araçların sürüşü, konforu ve fosil yakıtlı araçlara göre daha tasarruflu olduğunu görerek insanları bu tür araçları almaya teşvik etmek istediğini söyledi. Osmaniye-Adana kara yolundaki satış mağazasının önüne 3 elektrikli araç şarj ünitesi kurarak elektrikli otomobil kullanıcılarına hizmet veren Binboğa, Türkiye'nin yerli aracı Togg'un üretiminin başlamasıyla elektrikli araç almaya karar verdiğini belirtti.

Elektrikli araçların diğer araçlara göre çok daha tasarruflu olduğunu vurgulayan Binboğa, "Başka bir elektrikli aracım daha var. Her biriyle 17-18 bin kilometre yol kat ettim. Normal yakıtlı araca göre yakıt maliyetinde yaklaşık 5 kat düşüş oldu. Özellikle evde şarj ederseniz çok tasarruflu oluyor. 45 liraya yaklaşık 100 kilometreden fazla yol gidebiliyorsunuz." dedi. Hızlı şarj üniteleri kullanıldığında da normal yakıtlı araçlara göre daha ucuza yolculuk yapılabildiğini ifade eden Binboğa, şunları kaydetti: "Elektrikli arabanın doğru bir tercih olduğuna inandığımız için bunu yaygınlaştırma adına iş yerimizin önüne şarj istasyonu kurdurduk. Bunu, insanların şarj istasyonlarına erişimini kolaylaştırmak adına yaptık. İnsanların ilgisi çok iyi. Firmaların elektrik şarj üretimine baktığımda her ay yüzde 20-30 oranında artış görüyorum. Her geçen gün arabasını şarj edenlerin sayısının arttığı anlamına geliyor. Eskiden şarj istasyonu bulmakta zorlanırken şu an her 100 kilometrede bir istasyon bulmak mümkün hale geldi."

- "Araçların bataryası dolduğunda telefonlarına bildirim geliyor" Van'da da 2. el araç, yedek parça ve aksesuar satışı yapan işletme sahibi Danyal Yıldız, elektrikli araç sayısının artmasıyla iş yerinin girişine şarj ünitesi kurdu. Togg'un üretiminin başlamasıyla elektrikli araçlara ilginin arttığını ifade eden Yıldız, "Kentimizde elektrikli araçlara ilgi oldukça yüksek. Bunu hem elektrikli otomobillerin satışı hem de bayilerin taleplerinden görebiliriz. Sürücülerimiz araçlarını ünitede şarj ederken mağazayı gezip alışveriş yapma imkanı buluyor. Araçların bataryası dolduğunda telefonlarına bildirim geliyor. Çok güzel bir uygulama. Bu uygulamayı yaygınlaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

Elektrikli araç kullanıcısı Levent Demirhan da yakıt tasarrufu nedeniyle elektrikli araç almaya karar verdiğini dile getirerek, "Eylülde evimin önüne şarj istasyonu kurmak için talepte bulundum. Şu anda evimde aracımı şarj edebiliyorum. Bu sayede yakıt giderim azaldı. Bu durumdan çok memnunum." dedi. Kentte elektrikli şarj ünitesi kurulumu yapan firmanın yetkilisi Veysi Göztop da özel alanlara kurulan şarj istasyonlarının maliyeti düşürdüğüne işaret etti. İnsanların genellikle özel mülkiyetlerine şarj istasyonu kurmak istediğini anlatan Göztop, "Sitelerde, 20 araca göre 3 şarj istasyonu oldukça ideal. Elektrikli araç fiyatları ile benzinli ve dizel araç fiyatları birbirine çok yakın. Günümüzde şarj istasyonları da yaygınlaştı. Akaryakıt firmaları ve özel mülkler haricinde tesislerde, kafelerde ve yaşam alanlarında da şarj istasyonları görmeye başlayacağız. Yoğun talep var. Bu talepleri karşılamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- GES ile ürettiği enerjiyi elektrikli otomobilinde kullanıyor Gaziantep'te bir işletme sahibi de iş yerinin çatısına kurduğu sistemle güneşten aldığı enerjiyi araç şarj ünitesine aktarıyor. Şahinbey ilçesindeki iş yerinin sahibi İbrahim Halil Çadır, AA muhabirine, Gaziantep'teki ilk Togg kullanıcılarından biri olduğunu söyledi. Otomobili kullanmaya başladığında kent genelindeki istasyonlara gidip otomobilini şarj ettiğini ifade eden Çadır, istasyonlarda zaman harcamamak için iş yerinin çatısına güneş enerjisi santrali (GES) kurduğunu kaydetti.