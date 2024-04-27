Van'da UMKE görevlilerine arama kurtarma eğitimi verildi

Van'da Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından verilen arama kurtarma eğitimine katılan 48 UMKE görevlisiyle deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, AFAD Başkanlığının Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin arama kurtarma personeli yetiştirme hedefi doğrultusunda Van, Bitlis, Hakkari ve Ağrı'da görev yapan 48 UMKE Arama Kurtarma görevlisine afet ve acil durumlarda müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla eğitimler verildi.

21-27 Nisan tarihleri arasında teorik ve uygulamalı olarak verilen arama ve kurtarma eğitimlerinin ardından kapsamlı bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi.