Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da UMKE görevlilerine arama kurtarma eğitimi verildi

        Van'da Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından verilen arama kurtarma eğitimine katılan 48 UMKE görevlisiyle deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 16:16 Güncelleme: 27.04.2024 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da UMKE görevlilerine arama kurtarma eğitimi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından verilen arama kurtarma eğitimine katılan 48 UMKE görevlisiyle deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, AFAD Başkanlığının Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin arama kurtarma personeli yetiştirme hedefi doğrultusunda Van, Bitlis, Hakkari ve Ağrı'da görev yapan 48 UMKE Arama Kurtarma görevlisine afet ve acil durumlarda müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla eğitimler verildi.

        21-27 Nisan tarihleri arasında teorik ve uygulamalı olarak verilen arama ve kurtarma eğitimlerinin ardından kapsamlı bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        AFAD yerleşkesindeki tatbikatta senaryo gereği, kentte meydana gelen depremde enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        Yıkılan binalardan moloz kaldırma işlemi yapan ekipler, enkaz altında kalan vatandaşları kurtararak tahliye etti.

        Ekiplerin deprem ve afetlere hazır olması için tatbikatların devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        Asgari ücret açıklaması
        Asgari ücret açıklaması
        İspanya'da gündem Arda Güler
        İspanya'da gündem Arda Güler
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        İstanbul'da dehşet! 5 yaşındaki çocuk parkta su birikintisinde can verdi!
        İstanbul'da dehşet! 5 yaşındaki çocuk parkta su birikintisinde can verdi!
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!
        Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!
        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
        İşte derbinin 11'leri...
        İşte derbinin 11'leri...
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme!
        Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme!
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar

        Benzer Haberler

        Elektrikli araç sayısı artınca işletmeciler de iş yerlerine şarj üniteleri...
        Elektrikli araç sayısı artınca işletmeciler de iş yerlerine şarj üniteleri...
        Koruma tedbirleri, dikkuyruk kuşlarının sayısını arttırdı
        Koruma tedbirleri, dikkuyruk kuşlarının sayısını arttırdı
        Van'da "14. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı" ziyaretçilerini...
        Van'da "14. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı" ziyaretçilerini...
        Hakkari'de yurda kaçak yollardan getirilen 5 tavus kuşuna el konuldu
        Hakkari'de yurda kaçak yollardan getirilen 5 tavus kuşuna el konuldu
        Van-Bahçesaray kara yolunun 36 kilometresi ulaşıma açıldı
        Van-Bahçesaray kara yolunun 36 kilometresi ulaşıma açıldı
        Artan yağışlar Van Gölü Havzası'ndaki yaban hayatı ve kuş popülasyonunu can...
        Artan yağışlar Van Gölü Havzası'ndaki yaban hayatı ve kuş popülasyonunu can...