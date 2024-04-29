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        Van'da jandarma ekiplerince yakalanan 77 şüpheliden 13'ü tutuklandı

        Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta yürütülen çalışmalarda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 77 şüpheli yakalandı, 13'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 13:11 Güncelleme: 29.04.2024 - 13:11
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        Van'da jandarma ekiplerince yakalanan 77 şüpheliden 13'ü tutuklandı
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        Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta yürütülen çalışmalarda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 77 şüpheli yakalandı, 13'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22-28 Nisan'da yürütülen çalışmalarda 75 bin 156 kişi ve 72 bin 458 aracın sorgulaması gerçekleştirildi.

        Çalışmalar sırasında, farkı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 77 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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