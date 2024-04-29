Van'da jandarma ekiplerince yakalanan 77 şüpheliden 13'ü tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22-28 Nisan'da yürütülen çalışmalarda 75 bin 156 kişi ve 72 bin 458 aracın sorgulaması gerçekleştirildi.

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