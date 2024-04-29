Van'da farklı suçlardan aranan 24 şüpheli tutuklandı
Van'da haklarında arama kararı bulunan 303 şüpheli gözaltına alındı, 24'ü tutuklandı.
Van'da haklarında arama kararı bulunan 303 şüpheli gözaltına alındı, 24'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, 22-28 Nisan'da yürütülen çalışmalar sonucu 303 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.
Şüphelilerden 24'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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