Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da farklı suçlardan aranan 24 şüpheli tutuklandı

        Van'da haklarında arama kararı bulunan 303 şüpheli gözaltına alındı, 24'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 14:01 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da farklı suçlardan aranan 24 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da haklarında arama kararı bulunan 303 şüpheli gözaltına alındı, 24'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, 22-28 Nisan'da yürütülen çalışmalar sonucu 303 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 24'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 yaşındaki Edanur parkta su birikintisinde ölmüştü! Sıcak gelişme!
        5 yaşındaki Edanur parkta su birikintisinde ölmüştü! Sıcak gelişme!
        Yeni bir fay tespit edildi: "7'lik deprem potansiyeli var"
        Yeni bir fay tespit edildi: "7'lik deprem potansiyeli var"
        Avrupa'da Türk rüzgarı!
        Avrupa'da Türk rüzgarı!
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        Fenerbahçe'de planlar değişti!
        Fenerbahçe'de planlar değişti!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Borsa İstanbul'dan tarihi rekor
        Borsa İstanbul'dan tarihi rekor
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin çarptığı trafik polisi şehit oldu!
        Otomobilin çarptığı trafik polisi şehit oldu!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        8 saat uyku şart mı?
        8 saat uyku şart mı?
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        "Yıllarca baskı gördüm"
        "Yıllarca baskı gördüm"
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        ABD'de neden 'ikinci vatandaşlık' furyası başladı?
        ABD'de neden 'ikinci vatandaşlık' furyası başladı?
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        İkinci elde 'kredi' freni
        İkinci elde 'kredi' freni
        Hermes milyonluk Birkin çanta yüzünden davalık oldu
        Hermes milyonluk Birkin çanta yüzünden davalık oldu

        Benzer Haberler

        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 3 şüpheli tutuklandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 3 şüpheli tutuklandı
        Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı
        Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı
        Van'da jandarma ekiplerince yakalanan 77 şüpheliden 13'ü tutuklandı
        Van'da jandarma ekiplerince yakalanan 77 şüpheliden 13'ü tutuklandı
        Van'daki yağışlar yem bitkisi üreticilerini ve besicileri sevindirdi
        Van'daki yağışlar yem bitkisi üreticilerini ve besicileri sevindirdi
        Van'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Van'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Üreme dönemindeki inci kefali için denetimler yapılıyor
        Üreme dönemindeki inci kefali için denetimler yapılıyor