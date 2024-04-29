Van'da kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 22-28 Nisan'da 12 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 562 litre akaryakıt, 10 bin 653 adet gümrük kaçağı ilaç, 5 bin 350 paket sigara, 30 litre alkol ve 7 elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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