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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 15:21 Güncelleme: 29.04.2024 - 15:21
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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 22-28 Nisan'da 12 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, 562 litre akaryakıt, 10 bin 653 adet gümrük kaçağı ilaç, 5 bin 350 paket sigara, 30 litre alkol ve 7 elektronik sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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