Van'da rahatsızlanan hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde taşikardi (kalp çarpıntısı) şikayeti ile tedavi gören hastanın Van'a sevk edilmesine karar verildi.

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