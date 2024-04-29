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        Van'da rahatsızlanan hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan 60 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 17:19 Güncelleme: 29.04.2024 - 17:19
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        Van'da rahatsızlanan hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
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        Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan 60 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde taşikardi (kalp çarpıntısı) şikayeti ile tedavi gören hastanın Van'a sevk edilmesine karar verildi.

        Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

        Hastanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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