Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da akıl ve zeka oyunları turnuvasının finali yapıldı

        Van'da akıl ve zeka oyunları turnuvasının finali yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 12:22 Güncelleme: 30.04.2024 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da akıl ve zeka oyunları turnuvasının finali yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da akıl ve zeka oyunları turnuvasının finali yapıldı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilkokul ve ortaokul seviyesinde 103 öğrencinin mücadele ettiği turnuvada dereceye girenler Türkiye finallerinde Van'ı temsil edecek.

        Yarışmaya katılan öğrencilere başarı dileyen Van Valisi Ozan Balcı, spor alanında birçok faaliyet yaptıklarını, spor alt yapısını güçlendirdiklerini söyledi.

        Spor Van Projesi'ni başlattıklarını belirten Balcı, şöyle konuştu:

        "Amacımız, herkesin bir spor dalı ile uğraşması yada iyi bir izleyicisi olmasıdır. Spor Van Projesi'nin yürütülmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 300 okulun bahçesine voleybol ve basketbol sahası yaptık. 75 okulun bahçesine halı saha yapıyoruz. Amatör spor kulüplerine destek verdik. Okullara 50 milyon liralık spor malzemesi aldık. 23 spor salonunu bitirdik, açılışını yapacağız. İçinde 5 kapalı spor salonunun bulunduğu sporcu fabrikasını tamamladık. 13 yüzme havuzu yaptık. İlçelerimize Spor Van Projesi kapsamında voleybol, basketbol, halı saha ve tenis kortunun bulunduğu kompleksler yaptık. Bu yatırımlarımız sayesinde kısa, orta ve uzun vadede Vanlı çocuklarımız profesyonel spor dallarında çok büyük başarılar elde edecektir. Çocuklarımız, hedeflerine ulaşmak için azimle, pes etmeden çalışmalı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kurtulmuş'un anayasa turu başladı
        Kurtulmuş'un anayasa turu başladı
        Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!
        Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!
        Yanardağ patladı, havalimanı geçici kapatıldı
        Yanardağ patladı, havalimanı geçici kapatıldı
        6'ncı kattan düşen kadının şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        6'ncı kattan düşen kadının şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma
        İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        TÜSİAD: Müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli
        TÜSİAD: Müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli
        Almanya, İspanya ve İtalya'dan vize açıklaması
        Almanya, İspanya ve İtalya'dan vize açıklaması
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        19'uncu yüzyıldan kalma Katolik mezarlığı yok oluyor
        19'uncu yüzyıldan kalma Katolik mezarlığı yok oluyor
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Kamuda tasarrufun detayları
        Kamuda tasarrufun detayları
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?

        Benzer Haberler

        Özel gereksinimli öğrenciler serada sebze yetiştiriyor
        Özel gereksinimli öğrenciler serada sebze yetiştiriyor
        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında bir şüpheli tutuklandı
        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında bir şüpheli tutuklandı
        Orman yangınlarını önlemek için yapay zeka destekli cihaz geliştirildi
        Orman yangınlarını önlemek için yapay zeka destekli cihaz geliştirildi
        Ters laleler jandarma korumasında
        Ters laleler jandarma korumasında
        Van'da rahatsızlanan hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
        Van'da rahatsızlanan hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı