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        Van'da nefes borusuna tost parçası kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        Van'ın Edremit ilçesinde yediği tostun parçası nefes borusuna kaçan öğrenci, nöbetçi öğretmenin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 14:25 Güncelleme: 30.04.2024 - 14:28
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        Van'da nefes borusuna tost parçası kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
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        Van'ın Edremit ilçesinde yediği tostun parçası nefes borusuna kaçan öğrenci, nöbetçi öğretmenin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Edremit Şehit Nurettin Türkmen İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ömer Ali Kurucan'ın nefes borusuna, yediği tostun parçası kaçtı.

        Nefes almakta zorlanan Kurucan, o sırada nöbetçi olan sınıf öğretmeni Cüneyt Tüncil'in yanına koşarak yardım istedi.

        Tüncil, kaçan parçayı yaptığı Heimlich manevrasıyla çıkararak öğrencinin nefes almasını sağladı.

        Öğretmenin öğrenciye müdahale ettiği anlar okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

        Müdahalesiyle çocuğun hayatını kurtaran öğretmen, gazetecilere, koridorda yürüdüğü sırada öğrencisinin koşarak yanına gelip yardım istediğini söyledi.

        Daha önce hem teorik hem de uygulamalı ilk yardım eğitimi aldığını anlatan Tüncil, "Öğrencim mimikleriyle beni uyarmaya çalıştı. Ben de boğazına bir şey kaçtığını fark ettim ve Heimlich manevrası ile müdahale ettim. Hem idari kadro hem de öğretmen arkadaşlar olarak ilk yardım konusuna önem veriyoruz. İlk yardım bilgisinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk." diye konuştu.

        Görüntüleri izledikten sonra olayın ciddiyetini daha net gördüğünü ifade eden Tüncil, "Biz eğitimciler olarak çocukların hayatına dokunuyoruz. Bu kez sağlık açısından da öğrencimin hayatına dokunmak beni çok mutlu etti." dedi.

        Ömer Ali Kurucan ise ders arasında yediği tostun boğazına kaçtığını belirterek, "Merdivenlerden inerken yemek boğazıma kaçtı. Hızlıca lavaboya gittim, su içtim fakat geçmedi. Cüneyt hocayı kapıda gördüm ve hızlıca yanına koştum. Müdahale ederek beni kurtardı. Çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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