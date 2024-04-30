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        Başkale Kaymakamı Çelik, muhtarlarla bir araya geldi

        Başkale Kaymakamı Mustafa Çelik, ilçede göreve yeni başlayan muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 14:59 Güncelleme: 30.04.2024 - 14:59
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        Başkale Kaymakamı Çelik, muhtarlarla bir araya geldi
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        Başkale Kaymakamı Mustafa Çelik, ilçede göreve yeni başlayan muhtarlarla bir araya geldi.

        Başkale Anadolu Lisesi salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Çelik, yeni seçilen muhtarlara hayırlı olsun dileğinde bulundu.

        Muhtarların taleplerini dinleyerek mahallelerdeki sorunların çözümü için talimat veren Çelik, mahalle muhtarlarının birim amirleriyle sürekli iletişim halinde olmalarını istedi.

        Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cengiz Önder, Emniyet Müdürü Sercan Haskan, Milli Eğitim Müdürü İsmet Samsa, muhtarlar ve kurum amirleri katıldı.

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