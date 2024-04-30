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        Başkale Kaymakamı Çelik, Bilim Fuarı'na katıldı

        Başkale Kaymakamı Mustafa Çelik, Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen Bilim Fuarı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 15:14 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:14
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        Başkale Kaymakamı Çelik, Bilim Fuarı'na katıldı
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        Başkale Kaymakamı Mustafa Çelik, Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen Bilim Fuarı'na katıldı.

        Cumhuriyet İlkokulu'nda gerçekleştirilen fuarda sergilenen 76 proje hakkında bilgi alan Çelik, stantlarda görevli öğrencilere hediyeler verdi.

        Fuarın ve yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Çelik, bilimsel çalışmalara destek sunduklarını söyledi.

        Okuldaki 4. sınıflar arasında düzenlenen bilgi yarışmasını da izleyen Çelik, gençlerin bilgi ve becerilerini gözlemleme fırsatı bulduklarını belirtti.

        Bu etkinliklerin öğrencilerin bilimsel ve akademik gelişimine katkı sağladığını anlatan Çelik, "Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek adına benzer etkinliklerin artırılması, öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgisinin geliştirilmesi, gelecek nesillerin bilimsel düşünme becerilerinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım oldu." dedi.

        Programa, İlçe Emniyet Müdürü Sercan Haskan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Samsa, kurum amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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