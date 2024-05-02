Atlı jandarma timi sınır hattındaki arazilerde devriyede

MESUT VAROL - Van'da İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki atlı tim, yasa dışı geçişleri ve kaçakçılık olaylarını önlemek için İran sınırında araçların giremediği arazilerde devriye görevi icra ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığınca Van Jandarma Komutanlığı Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına konuşlandırılan Atlı Jandarma Takım Komutanlığı, diğer güvenlik güçleriyle birlikte bölgenin huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yapıyor.

Yaz aylarında Van Gölü kıyılarında devriye görevi yaparak vatandaşları boğulma vakalarına karşı uyaran, bölgede güvenliği sağlayan atlı jandarma timi, aynı zamanda düzensiz göçmenlerin yasa dışı girişlerin ve kaçakçılık olaylarının engellenmesi amacıyla sınır hattı ve gerisinde alınan önlemlere destek veriyor.

Sınır hattında ve gerisinde devriye görevi icra eden atlı tim, motorlu araçların giremediği arazilerde düzensiz göçmenleri yakalayarak ilgili birimlere teslim ediyor. - "199 düzensiz göçmen yakalandı" Atlı Jandarma Takım Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Emre Özdoğan, AA muhabirine, Edremit Atlı Jandarma Takım Komutanlığının 2020'de kurulduğunu söyledi. Atlı birlik hakkında bilgi veren Özdoğan, "Burada görev yapan binici ve at bakıcısı personel, Nevşehir'de bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında verilen kursları başarıyla bitirerek bu göreve atandı. Atlı jandarma birliği, İran sınır hattı, sahil bandı, parklar, piknik ve mesire alanları ile milli bayramlarda tören geçişleri gibi çeşitli görevlere katılıyor." diye konuştu.