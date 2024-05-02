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        Atlı jandarma timi sınır hattındaki arazilerde devriyede

        MESUT VAROL - Van'da İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki atlı tim, yasa dışı geçişleri ve kaçakçılık olaylarını önlemek için İran sınırında araçların giremediği arazilerde devriye görevi icra ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 12:55 Güncelleme: 02.05.2024 - 12:55
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        Atlı jandarma timi sınır hattındaki arazilerde devriyede
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        MESUT VAROL - Van'da İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki atlı tim, yasa dışı geçişleri ve kaçakçılık olaylarını önlemek için İran sınırında araçların giremediği arazilerde devriye görevi icra ediyor.

        Jandarma Genel Komutanlığınca Van Jandarma Komutanlığı Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına konuşlandırılan Atlı Jandarma Takım Komutanlığı, diğer güvenlik güçleriyle birlikte bölgenin huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yapıyor.

        Yaz aylarında Van Gölü kıyılarında devriye görevi yaparak vatandaşları boğulma vakalarına karşı uyaran, bölgede güvenliği sağlayan atlı jandarma timi, aynı zamanda düzensiz göçmenlerin yasa dışı girişlerin ve kaçakçılık olaylarının engellenmesi amacıyla sınır hattı ve gerisinde alınan önlemlere destek veriyor.

        Sınır hattında ve gerisinde devriye görevi icra eden atlı tim, motorlu araçların giremediği arazilerde düzensiz göçmenleri yakalayarak ilgili birimlere teslim ediyor.

        - "199 düzensiz göçmen yakalandı"

        Atlı Jandarma Takım Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Emre Özdoğan, AA muhabirine, Edremit Atlı Jandarma Takım Komutanlığının 2020'de kurulduğunu söyledi.

        Atlı birlik hakkında bilgi veren Özdoğan, "Burada görev yapan binici ve at bakıcısı personel, Nevşehir'de bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında verilen kursları başarıyla bitirerek bu göreve atandı. Atlı jandarma birliği, İran sınır hattı, sahil bandı, parklar, piknik ve mesire alanları ile milli bayramlarda tören geçişleri gibi çeşitli görevlere katılıyor." diye konuştu.

        Üç at ve üç biniciyle faaliyet yürüttüklerini belirten Özdoğan, şunları kaydetti:

        "Van Edremit Atlı Jandarma Takım Komutanlığı olarak Özalp ve Saray ilçeleri ile İran sınır hattı ve çevre köylerinde toplamda 7 görev ve operasyona katıldık. Bu görevlerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 199 düzensiz göçmen yakalanırken, yine aynı operasyonlarda 13 göçmen kaçakçısı da yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı. Motorlu araçların ilerlemesine imkan vermeyen arazilerde görev yapabilme yeteneğine sahip asayiş atlarımız, söz konusu bölgelerde olaylara daha hızlı müdahale edilebilme imkanı sağlıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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