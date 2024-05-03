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        AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu, çömlek ustasını ziyaret etti

        AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van'da baba mesleği çömlekçiliği yaşatmaya çalışan Osman Eşme ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 13:07 Güncelleme: 03.05.2024 - 13:07
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        AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu, çömlek ustasını ziyaret etti
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        AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van'da baba mesleği çömlekçiliği yaşatmaya çalışan Osman Eşme ile bir araya geldi.

        Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi'nde seramik atölyesini ziyaret eden Türkmenoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen Eşme'nin ürünlerini inceledi.

        Eşme'nin talep ve sorunlarını dinleyen Türkmenoğlu, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılmasının önemli olduğunu söyledi.

        Eşme'ye maddi ve manevi destek sağlamaya devam edeceklerini belirten Türkmenoğlu, "Burada dedelerinden kalma sanatı doğal ortamda devam ettiriyor. 500 yıllık tezgahında sanatını icra ediyor. Bu sanatı toplumla buluşturmak istiyor. Bu sanatçılarımıza, atölye ustalarına destek olmak şart. Sanatın şehrimize büyük değer katacağını, tarihimizi topluma yansıtacağı düşünüyorum. Sanatın ve sanatçının her zaman yanındayız." diye konuştu.

        Eşme de mesleğin unutulmaması için çalışma yürüttüğünü belirterek, "Köyümüz çanak çömlekle meşhur. Plastik ürünler yaygınlaşınca bunların satışı olmamış. Babam çok iyi bir ustaymış. Ben de devam etmek istedim. 25 yıldır unutulmasın diye devam ediyorum." dedi.

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