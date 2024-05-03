AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu, çömlek ustasını ziyaret etti

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van'da baba mesleği çömlekçiliği yaşatmaya çalışan Osman Eşme ile bir araya geldi.

Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi'nde seramik atölyesini ziyaret eden Türkmenoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen Eşme'nin ürünlerini inceledi.

Eşme'nin talep ve sorunlarını dinleyen Türkmenoğlu, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılmasının önemli olduğunu söyledi.

Eşme'ye maddi ve manevi destek sağlamaya devam edeceklerini belirten Türkmenoğlu, "Burada dedelerinden kalma sanatı doğal ortamda devam ettiriyor. 500 yıllık tezgahında sanatını icra ediyor. Bu sanatı toplumla buluşturmak istiyor. Bu sanatçılarımıza, atölye ustalarına destek olmak şart. Sanatın şehrimize büyük değer katacağını, tarihimizi topluma yansıtacağı düşünüyorum. Sanatın ve sanatçının her zaman yanındayız." diye konuştu.