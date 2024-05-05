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        Van ve Hakkari'de "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi

        Van ve Hakkari'de "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla "11. Yeşilay Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 14:16 Güncelleme: 05.05.2024 - 14:16
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        Van ve Hakkari'de "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi
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        Van ve Hakkari'de "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla "11. Yeşilay Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.

        Van'da Kurtuluş Parkı'nda toplanan Yeşilay Van Şubesi gönüllüleri, etkinliğe bisikletleriyle katılan vatandaşlara yelek dağıttı.

        Kale yolu boyunca pedal çeviren yaklaşık 70 bisikletli, Yeni Sahil yolu üzerinden Fidanlık Parkı'na geldi.

        Kask ve eldiven çekilişiyle devam eden etkinlik, katılımcıların voleybol ve futbol oynamasıyla sona erdi.

        Yeşilay Van Şubesi Spor Kulübü Başkanı Kadir Gültepe, vatandaşları sağlıklı yaşama yönlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Etkinliğin ardından çekiliş yaptıklarını, voleybol ve futbol oynadıklarını belirten Gültepe, "Sağlıklı yaşama dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bu tür etkinliklerimize herkesin katılmasını istiyoruz. Katılımcıların güzel bir gün geçirmelerini sağlamaya çalıştık. Destek veren herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

        Etkinliğe ailesiyle katılan Ufuk Yılmaz ise sağlıklı ve hareketli yaşamı benimsediklerini ifade etti.

        Yılmaz, "Keyifli, güzel bir gün geçirdik. Kalabalıkla bisiklet sürmek hem daha eğlenceli hem de daha güveli oluyor. Pedal çevirmenin sağlığa faydalı olduğunun bilincindeyiz. Çocuklarıma küçük yaşta bisiklet sevgisini aşılıyorum. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

        - Hakkari

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle Türkiye'de eş zamanlı düzenlenen 11. Yeşilay Bisiklet Turu'na Hakkari'deki bisiklet tutkunları katıldı.

        "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla Gençlik Merkezi önünde başlayan tur, şehrin gezilmesinin ardından aynı yerde sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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