Van'ın Başkale ilçesinde kar etkili oldu
Van'ın Başkale ilçesinde sabah saatlerinde kar etkili oldu.
Van'ın Başkale ilçesinde sabah saatlerinde kar etkili oldu.
İlçede dün akşam etkili olan sağanak, sabaha karşı yerini kara bıraktı.
Kar yağışıyla sıcaklığın hissedilir derecede düştüğü ilçede, ağaçlar ve araçların üzeri karla kaplandı, yüksek kesimler beyaza büründü.
İlçe sakinlerinden Kıyas Bakışkan, güne karla uyanmanın şaşkınlığını yaşadıklarını söyledi.
Antalya'da ve diğer illerde insanların deniz sezonunu açtığını belirten Bakışkan, "Bugün 6 Mayıs ve ilçemizde kar yağdı. Sobalarımızı yakmaya devam ediyoruz." dedi.
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