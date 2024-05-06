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        Van'ın Başkale ilçesinde kar etkili oldu

        Van'ın Başkale ilçesinde sabah saatlerinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 09:58 Güncelleme: 06.05.2024 - 09:58
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        Van'ın Başkale ilçesinde kar etkili oldu
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        Van'ın Başkale ilçesinde sabah saatlerinde kar etkili oldu.

        İlçede dün akşam etkili olan sağanak, sabaha karşı yerini kara bıraktı.

        Kar yağışıyla sıcaklığın hissedilir derecede düştüğü ilçede, ağaçlar ve araçların üzeri karla kaplandı, yüksek kesimler beyaza büründü.

        İlçe sakinlerinden Kıyas Bakışkan, güne karla uyanmanın şaşkınlığını yaşadıklarını söyledi.

        Antalya'da ve diğer illerde insanların deniz sezonunu açtığını belirten Bakışkan, "Bugün 6 Mayıs ve ilçemizde kar yağdı. Sobalarımızı yakmaya devam ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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