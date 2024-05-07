Van'da sağanak sonrası yollarda taşkınlar meydana geldi

Bu sıkıntının giderilmesini istediklerini belirten Terim, "İş yerimiz yağış sırasında su altında kalıyor. Rögar giderleri küçük yapıldığı için gelen su taşıyor." dedi.

Bugün etkisini artıran ve yüksek kesimlerde dolu şeklinde gerçekleşen yağışlar dolayısıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, iş yerleri su altında kaldı.

Van'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda taşkınlar oluştu.

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