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        Van'da sağanak sonrası yollarda taşkınlar meydana geldi

        Van'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda taşkınlar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 14:57 Güncelleme: 07.05.2024 - 14:57
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        Van'da sağanak sonrası yollarda taşkınlar meydana geldi
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        Van'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda taşkınlar oluştu.

        Kentte 3 gündür aralıklarla devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Bugün etkisini artıran ve yüksek kesimlerde dolu şeklinde gerçekleşen yağışlar dolayısıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, iş yerleri su altında kaldı.

        Sürücülerin araçlarıyla güçlükle ilerlediği yollarda, Karayolları ve belediye ekipleri tahliye çalışması yürüttü.

        Vatandaşlar da caddelerdeki su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.

        Esnaf Yusuf Terim, yağmur nedeniyle iş yerinin önünden geçen yolda su birikintisi oluştuğunu söyledi.

        Bu sıkıntının giderilmesini istediklerini belirten Terim, "İş yerimiz yağış sırasında su altında kalıyor. Rögar giderleri küçük yapıldığı için gelen su taşıyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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